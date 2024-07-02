2 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Автоновости

В Алтайском крае ввели дорожные ограничения из-за гонок

В Алтайском крае пройдет международное ралли «Шелковый путь 2024».

Ралли "Шелковый путь" на Алтае.
Ралли "Шелковый путь" на Алтае.
Дмитрий Лямзин

7 июля с 09:30 до 16:30 ограничат дороги:

  • «Фирсово - Бобровка - Рассказиха - Нижняя Петровка - Чаузово» с 36 по 74 км;
  • «Подъезд к с. Листвянка» с 0 по 13 км;
  • «Р-256 – Беловский – Южакова – Многоозерный - Боровлянка» с 40 по 57 км;
  • «Буланиха – ст. Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – р. Обь» с 39 по 42 км.

Узнать оперативную информацию о состоянии проезда по дорогам региона можно по телефонам следующих служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59;
  • телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 65-82-19;
  • дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

Как пройдет международное ралли «Шелковый путь» в 2024 году - последние новости.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость