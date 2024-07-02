В Алтайском крае ввели дорожные ограничения из-за гонок

7 июля с 09:30 до 16:30 ограничат дороги:
- «Фирсово - Бобровка - Рассказиха - Нижняя Петровка - Чаузово» с 36 по 74 км;
- «Подъезд к с. Листвянка» с 0 по 13 км;
- «Р-256 – Беловский – Южакова – Многоозерный - Боровлянка» с 40 по 57 км;
- «Буланиха – ст. Буланиха – Боровлянка – Уткино – Клепиково – р. Обь» с 39 по 42 км.
Узнать оперативную информацию о состоянии проезда по дорогам региона можно по телефонам следующих служб:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59;
- телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 65-82-19;
- дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.
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