Алтайский край и Республика Алтай во второй раз примут участников великого и могучего «Шелкового пути» — трансконтинентальной гонки-ралли. Красота алтайской природы и разнообразный ландшафт стали изюминкой юбилейного года марафона. Как пройдет гонка, почему Китай не включили в маршрут и чем удивят наши регионы, рассказал организатор алтайского этапа «Шелкового пути» Александр Чернюк.

Без Китая, но с Алтаем

Напоминаем, что «Шелковый путь» - это ежегодный российский ралли-рейд, в котором соревнуются большое количество гонщиков разных классов: от мотоциклов до легендарных КамАЗов. В этом году марафону исполняется 15 лет.

Это первая трансконтинентальная гонка в мире. Путь участников лежит через Россию и Монголию. В этом году общая дистанция составит порядка 5,5 тыс. км, из которых свыше 2,5 тыс. км придутся на 10 скоростных участков.

«Шелковый путь» продлится 10 дней. Старт состоится 5 июля в Томске, а финиш — 15 июля в Улан-Баторе. Сейчас идет прием заявок на участие в гонке, их ожидается не меньше 100.

Ралли "Шелковый путь". https://media.silkwayrally.com/

Изначально организаторы планировали, что гонка завершится в Хоргосе в Китае. Но 29 марта в официальной группе ралли во «Вконтакте» вышла новость, что маршрут изменили, и финиш состоится в столице Монголии. А маршрут по Китайской Народной Республике будет реализован в 2025 году по инициативе Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Китая (КАМФ).

Организаторы ралли отмечают, что наибольшее внимание болельщиков будет приковано к зачетам внедорожников, мотовездеходов и многотонных грузовиков. Но и без сражения райдеров мотоциклетных зачетов тоже не обойдется. Ведь они - часть «спортивной семьи» еще с 2019 года, подчеркивает команда «Шелкового пути».

«Кроме того, с каждым годом все больше любителей автомобильного и мотоциклетного спорта привлекают категории Гранд тур «Тайны Алтая» и Adventure Trophy, созданные для начинающих спортсменов, которые хотят узнать изнутри, как устроены ралли-рейды, или получить больше соревновательного опыта», - сообщили в группе во «Вконтакте».

Ралли "Шелковый путь". https://media.silkwayrally.com/

Дерзкий вызов и прекрасный лиазон

В этом году организаторы соревнований бросили гонщикам уникальный вызов. Трасса пройдет сразу через несколько природных зон. Участникам предстоит преодолеть тайгу и высокогорье, степи и пустыню с величественными дюнами. Большая часть природных красот расположена в Алтайском крае и Республике Алтай.

Алтай примет гонщиков уже во второй раз за историю «Шелкового пути». В 2021 году здесь проходил отдельный спецучасток, который занимал у спортсменов один день. В этом же году маршрут расширили, и на его преодоление участникам потребуется гораздо больше времени.

Известно, что после старта спортсмены отправятся через Кузбасс и Новосибирскую область. На следующий день, 6 июля, их ждут в Барнауле, для них построят бувиак на Гребном канале — передвижной гоночный лагерь закрытого типа.

Ралли "Шелковый путь". https://media.silkwayrally.com/

После отдыха, на утро 7 июля участники поедут в село Рассказиха Первомайского района — это отправная точка алтайского этапа. Отсюда они отправятся в село Акутиху Быстроистокского района, а после - в Республику Алтай.

Александр Чернюк отмечает, что здесь пролегает самый красивый лиазон (участок маршрута, который проходит по дорогам общего пользования — прим. Ред.) за весь «Шелковый путь».

«Гонщики не очень любят лиазон, потому что для них он ничем не отличается от обычной поездки за город. Но в Республике Алтай они им по-настоящему наслаждаются. Ведь на гоночной трассе у них не будет времени любоваться красотами», — объясняет организатор.

Гонщики завершат свое путешествие по Алтаю в селе Кош-Агач Кош-Агачского района, и отправятся к величественным дюнам Монголии.

Ралли "Шелковый путь". https://media.silkwayrally.com/

Все дороги — в Кош-Агач

Примечательно, что параллельно с «Шелковым путем» Алтай примет еще одних гонщиков — участников второго этапа чемпионата России по кросс-кантри ралли. Дистанция составит 560 км и пройдет по живописным маршрутам Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай.

Финиш запланирован в Кош-Агаче, там же наградят победителей и призеров.

«В свою очередь караван Международного ралли «Шелковый путь» продолжит движение в сторону границы с Монголией», — уточняют организаторы.

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