В Алтайском крае за год уменьшилось число ДТП в пострадавшими

По данным рейтинга, в 2019 году в Алтайском крае на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили, произошло 304 аварии, в которых пострадали люди. Это на 3,6% меньше, чем в 2018 году.
На 100 тысяч человек в 2019 году пришлось 164 пострадавших (считаются погибшие и раненые).
Число погибших на 100 тысяч раненых — 66 человек, гласят данные рейтинга.
Самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах — в Чеченской Республике. Там по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими.
Всего по стране количество автомобильных аварий за год снизилось на 2,2%.