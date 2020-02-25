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Автоновости

В Алтайском крае за год уменьшилось число ДТП в пострадавшими

Аналитики РИА Рейтинг составили список регионов по аварийности на дорогах. Алтайский край занял 31 позицию из 85. За год число ДТП с пострадавшими снизилось.

ДТП на Чуйском тракте 23 февраля 2020 года.
ДТП на Чуйском тракте 23 февраля 2020 года.
Участники Сообщества "Инцидент Барнаул".

По данным рейтинга, в 2019 году в Алтайском крае на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили, произошло 304 аварии, в которых пострадали люди. Это на 3,6% меньше, чем в 2018 году.

На 100 тысяч человек в 2019 году пришлось 164 пострадавших (считаются погибшие и раненые).

Число погибших на 100 тысяч раненых — 66 человек, гласят данные рейтинга.

Самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах — в Чеченской Республике. Там по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими.

Всего по стране количество автомобильных аварий за год снизилось на 2,2%.

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