30 апреля
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Автоновости

В Алтайском крае закрыт участок автодороги из-за разлива воды

В Алтайском крае для всех видов транспорта закрыто движение на 12-м километре автодороги Красногорское — Карагайка — Ивановка в Красногорском районе.

Стоп.
Стоп.
unsplash.com

Автодорогу закрыли из-за резкого подъема реки Иша — произошел перелив через автодорогу протяженностью 50 метров, глубиной 65 сантиметров.

Паводковая обстановка находится на контроле минтранса Алтайского края, указывает «Бийский рабочий».

Между тем, по сообщению «Алтайавтодора», на 30 апреля паводковая ситуация спокойная — разрушений и переливов через дороги не наблюдалось.

Сообщалось, что дорогу, ранее закрытую из-за паводка, открыли в Алтайском крае.

О том, как пройдет паводок на Алтае и насколько он будет опасен — в материале altapress.ru.

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