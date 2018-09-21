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В алтайской деревне собрали самодельный болотоход на 3 колесах

В Тюменцево Алтайского края местный житель сам построил колесный болотоход. Необычное транспортное средство его владелец украсил аэрографией.

Болотоход.
Болотоход.
drom.ru

Чтобы построить машину, сельский житель использовал двигатель от мотоцикла «Ирбит», мост от «Москвича», коробку передач от «Жигулей» и колёса от «Урала».

Деревенский инженер готов расстаться со своим творением за 95 тыс. рублей.

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