В автосалонах закончились Lada Vesta

Проблема с выпуском модели появилась в 2022 году из-за отсутствия комплектующих. Сначала машину производили в Ижевске, затем на основной площадке в Тольятти.

«Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», — сказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

По словам президента компании Максима Соколова, производство обновленной версии Lada Vesta NG начнется в марте. Но пока только с механической коробкой передач.

Ранее стало известно, как в России изменятся цены на автомобили Lada.