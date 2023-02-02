2 февраля
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Автоновости

В автосалонах закончились Lada Vesta

В дилерских центрах России закончились Lada Vesta, сообщает РИА Новости.

Lada Vesta NG.
Lada Vesta NG.
youtube.com

Проблема с выпуском модели появилась в 2022 году из-за отсутствия комплектующих. Сначала машину производили в Ижевске, затем на основной площадке в Тольятти.

«Автомобилей Lada Vesta в целом в дилерских центрах не осталось. Однако не исключаем, что в некоторых автосалонах могут быть единичные экземпляры», — сказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

По словам президента компании Максима Соколова, производство обновленной версии Lada Vesta NG начнется в марте. Но пока только с механической коробкой передач.

Ранее стало известно, как в России изменятся цены на автомобили Lada.

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