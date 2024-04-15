В Автоцентре АНТ открыт предзаказ нового флагманского кроссовера JAECOO J8

Начинается обратный отсчет до одного из самых важных событий года!

JAECOO J8 — это стильный элегантный дизайн и классика в деталях.

15 апреля в 23:00 состоится онлайн-презентация нового флагмана JAECOO J8 (Джейку Джей8).

Стильный снаружи и внутри

JAECOO J8 — это стильный элегантный дизайн и классика в деталях.

Светодиодная оптика, внешняя декоративная подсветка, большая панорамная крыша, оборудованная люком, 20-ти дюймовые литые диски из алюминия — все это есть в JAECOO J8.

Именно так должен выглядеть автомобиль настоящего хозяина жизни.

А еще эффект парящей крыши, выдвижные ручки для более лаконичного внешнего вида, узнаваемая решетка радиатора и целых 9 вариантов цветового решения кузова.

С любовью к движению

Премиальный автомобиль безупречен во всем — в дизайне, в оснащении и, конечно, в движении.

Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния, современная трансмиссия незаметно переключает передачи и экономит топливо, а продвинутая система полного привода с электронным управлением сама подстраивается под конкретные дорожные условия.

Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния. Источник: Автоцентр АНТ. Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния. Источник: Автоцентр АНТ. Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния. Источник: Автоцентр АНТ. Благодаря мощному двигателю новый кроссовер JAECOO J8 уверенно преодолевает большие расстояния. Источник: Автоцентр АНТ.

JAECOO J8. Комлектации

JAECOO J8 будет доступен в трех различных комплектациях: Active, Supreme и Supreme V.

Уже в базовой комплектации Active кроссовер оснащен широким набором опций, сочетая в себе комфорт, стиль и технологичность:

Комплекс электронных помощников водителя, включая систему мониторинга слепых зон;

Проекционный дисплей;

Большая панорамная крыша, оборудованная люком;

Обогрев руля, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя;

Эргономичные кресла водителя и переднего пассажира с электрорегулировками;

Мультимедийный комплекс диагональю 24.6 дюйма с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto;

Подсветка салона гаммой из 255 различных цветов;

Двухзонный климат контроль с управлением через голосовые команды.

Еще больше опций для комфорта и безопасности ждут владельцев JAECOO J8 в комплектации Supreme:

Отделка сидений натуральной кожей «Наппа» черного или коричневого цвета;

Регулируемый валик сиденья водителя;

Передние кресла с функцией массажа;

Оттоманка для переднего пассажира;

Электропривод рулевой колонки с регулировкой в четырех направлениях;

Встроенный видеорегистратор;

Система ароматизации воздуха c тремя вариантами ароматов;

Дополнительные подушки безопасности: для коленей водителя, центральная, а также боковые подушки безопасности для пассажиров второго ряда.

Система контроля усталости водителя (DMS);

14 динамиков, в том числе, в подголовнике водительского сиденья.

J8 в максимальной комплектации Supreme V оснащается инновационной системой полного привода с управлением вектором тяги AWD Torque-Vectoring.

Смотрите онлайн-презентацию нового флагмана JAECOO J8 15 апреля в 23:00.

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