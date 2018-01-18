Это просто (цензура): в Барнауле автобусы не могут проехать с Ленина на площадь Спартака

В Барнауле из-за запаркованных у концертного зала "Сибирь" машин автобусы с трудом пробираются по улице Пушкина. 18 января 2018 года. Фото из архива редакции. В Барнауле из-за запаркованных у концертного зала "Сибирь" машин автобусы с трудом пробираются по улице Пушкина. 18 января 2018 года. Фото из архива редакции. В Барнауле из-за запаркованных у концертного зала "Сибирь" машин автобусы с трудом пробираются по улице Пушкина. 18 января 2018 года. Фото из архива редакции. В Барнауле из-за запаркованных у концертного зала "Сибирь" машин автобусы с трудом пробираются по улице Пушкина. 18 января 2018 года. Фото из архива редакции. В Барнауле из-за запаркованных у концертного зала "Сибирь" машин автобусы с трудом пробираются по улице Пушкина. 18 января 2018 года. Фото из архива редакции.

Некоторым автобусам удается буквально пробраться по перекрестку, но водители других не выдерживают и уезжают в объезд. По их словам, это не единичный случай. Такие проблемы на перекрестке возле "Сибири" случаются регулярно, когда в концертном зале проходят большие мероприятия. Сотрудники учреждения культуры также подтвердили altapress.ru, что здесь существуют проблемы с парковкой.

В городском отделе ГИБДД рассказали, что периодически случаются вызовы на этот перекресток из-за того, что водители автобусов жалуются на затрудненный проезд. 18 января на место выезжал экипаж ДПС, но никаких нарушений полицейские не нашли. Скорее всего, после обращения нашей редакции, сотрудники концертного зала, как и обещали, попросили владельцев машин убрать автомобили с перекрестка.

Напомним, что рядом с этим перекрестком снесли здание бывшего кукольного театра "Сказка" и вскоре на улице Пушкина появится еще одно учреждение культуры, к которому также будут подъезжать зрители на автомобилях. По словам барнаульского архитектора Евгения Тоскина, для автомобилей зрителей театра "Сказка", а также расположенного рядом концертного зала "Сибирь", в ближайшее время построят просторную парковку на территории бывшего СИЗО на Ползунова. А пока водителям автобусов придется терпеть неудобства, а сотрудникам ГИБДД регулировать перекресток во время проведения больших мероприятий в зале "Сибирь".

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