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Автоновости
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В Барнауле автоледи протаранила автобус и врезалась в киоск

5 декабря в Барнауле на проспекте Красноармейском произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Nissan JUKE, за рулем которого находилась женщина.

ГИБДД Барнаула поздравляет автоледи с 8 марта.
ГИБДД Барнаула поздравляет автоледи с 8 марта.
22.мвд.рф

Как сообщают очевидцы сообщества «Инцидент Барнаул», женщина на автомобиле Nissan перестраивалась и задела автобус, далее не справилась с управлением и врезалась в киоск. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.

К счастью, после столкновения автоледи не пострадала.

Комментаторы полагают, что ДТП произошло из-за того, что женщина невнимательно смотрела по боковым зеркалам, когда совершала маневр.

ДТП около базы &quot;Динамо&quot;.
ДТП около базы «Динамо».
Татьяна Татьянкина в Барнаул 22 в vk.com

Отметим, что ранее этим же днем произошло еще одно ДТП с участием автобуса. На Змеиногорском тракте в районе лыжной базы «Динамо» столкнулись автобус маршрута № 2 с автомобилем Toyota Land Cruiser. По предварительной информации, пострадали водитель и пассажир автомобиля.

Здесь причиной ДТП скорее всего стало несоблюдение дистанции.

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