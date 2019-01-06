В Барнауле автоледи протаранила автобус и врезалась в киоск

Как сообщают очевидцы сообщества «Инцидент Барнаул», женщина на автомобиле Nissan перестраивалась и задела автобус, далее не справилась с управлением и врезалась в киоск. На месте происшествия работали сотрудники ДПС.
К счастью, после столкновения автоледи не пострадала.
Комментаторы полагают, что ДТП произошло из-за того, что женщина невнимательно смотрела по боковым зеркалам, когда совершала маневр.
Отметим, что ранее этим же днем произошло еще одно ДТП с участием автобуса. На Змеиногорском тракте в районе лыжной базы «Динамо» столкнулись автобус маршрута № 2 с автомобилем Toyota Land Cruiser. По предварительной информации, пострадали водитель и пассажир автомобиля.
Здесь причиной ДТП скорее всего стало несоблюдение дистанции.