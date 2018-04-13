Автоледи своротила ограждение из металлических труб в Барнауле

13 апреля в Барнауле на улице Шумакова около перекрестка с улицей Власихинской произошло ДТП. Женщина на автомобиле Hyundai не справилась с управлением. Ее машина съехала с проезжей части и врезалась в металлическое ограждение, сваренное из труб, сообщает Barnaul22.

В Барнауле автомобиль врезался в ограждение. 13 апреля 2018 года. Фото : Артур Хлыновский vk.com/barneos22. В Барнауле автомобиль врезался в ограждение. 13 апреля 2018 года. Фото : Антон Логинов vk.com/barneos22. В этой аварии никто не пострадал, а вот ограждение придется восстанавливать. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.