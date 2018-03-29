В Барнауле автомобиль на скорости влетел в дорожный знак.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на улице Попова перед поворотом на улицу Геогрия Искова. Toyota на скорости протаранила дорожный знак.

На снимках с места ДТП видно, что от удара у автомобиля смяло капот. О пострадавших не сообщается.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП.

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