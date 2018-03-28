В Барнауле столкнулись две фуры, водителя зажало в кабине

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на горе в районе телецентра. При столкновении фур одного из водителей зажало в кабине. Его пытаются достать.

В пресс-службе барнаульской ГИБДД altapress.ru подтвердили факт ДТП. По предварительный информации, одного из пострадавших увезли в больницу. На месте работают медики и полицейские.

На месте ДТП образовалась пробка. Водителей просят заранее искать пути объезда.

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