В Барнауле у краевой больницы автомобиль провалился под асфальт

В Барнауле днем 25 июня автомобиль ВАЗ 2107 угодил в провал асфальта, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле автомобиль попал в провал у краевой больницы. Фото : Вахтанг Ходжава в vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль попал в провал у краевой больницы. Фото : Вахтанг Ходжава в vk.com/barneos22.
В Барнауле автомобиль попал в провал у краевой больницы. Фото : Вахтанг Ходжава в vk.com/barneos22.
Инцидент произошел у краевой клинической больницы. Провалившийся автомобиль помогли вытащить очевидцы.
Напомним, в середине июня во дворе дома по адресу Антона Петрова, 254 в Барнауле начал проваливаться свежий асфальт. Ремонт начали после жалоб жителей на опасные провалы.
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