В Барнауле автомобиль провалился под асфальт.

ЧП произошло на пересечении улицы Петра Сухова и 80 Гвардейской дивизии. На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль угодил в яму одним из колес. Водителей предупреждают об опасности.

Напомним, в Барнауле утром 28 мая мусоровоз также угодил в глубокую яму.

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