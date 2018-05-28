В Барнауле утром 28 мая мусоровоз угодил в глубокую яму, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул".
В Барнауле мусоровоз провалился под асфальт. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn.
В Барнауле мусоровоз провалился под асфальт. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn.
Свидетели ЧП сообщают, что мусоровоз провалился на пересечении улиц 40 лет Октября и Беляева. На снимках видно, что задние колеса грузовика попали в яму. Автомобиль завалился на бок.
Напомним, в Камне-на-Оби 23 мая грузовик также угодил в яму. А 25 мая в Барнауле под асфальт ушел автобус.
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