В Барнауле мусоровоз провалился под асфальт. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn. В Барнауле мусоровоз провалился под асфальт. Фото: Алексей в vk.com/incident_brn.

Свидетели ЧП сообщают, что мусоровоз провалился на пересечении улиц 40 лет Октября и Беляева. На снимках видно, что задние колеса грузовика попали в яму. Автомобиль завалился на бок.

Напомним, в Камне-на-Оби 23 мая грузовик также угодил в яму. А 25 мая в Барнауле под асфальт ушел автобус.