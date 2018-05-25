В алтайском городе под землю провалился ЗИЛ, а в Барнауле — автобус

В алтайском городе под землю провалился ЗИЛ. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе под землю провалился ЗИЛ. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе под землю провалился ЗИЛ. Фото : "Каменские известия", izvestiy-kamen.ru.

В Камне-на-Оби ЧП произошло на улице Чехова. На снимках видно, что ЗИЛ провалился в грунт, когда двигался по дороге. Асфальта на этом участке нет, а из-за проливных дождей вся улица покрылась глубокими лужами. Издание отмечает, что грузовик был пустой и глубоко провалился задним колесом.

В Барнауле автобус угодил в яму на улице Лазурная, пишут очевидцы в группе "Барнаул 22".

Напомним, в Камне-на-Оби 20 мая под асфальт также провалился грузовик.

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