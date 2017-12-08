В Барнауле автомобиль Toyota сбил семилетнего мальчика

В Барнауле 8 декабря автомобиль Toyota RAV 4 сбил маленького мальчика, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД Барнаула.
По предварительной информации, ДТП произошло в 12:10 на улице Маяковского. Автомобиль Toyota RAV 4 под управлением 43-х летней женщины совершил наезд на 7-ми летнего мальчика. Школьник переходил дорогу в неположенном месте.
Мальчик получил различные травмы. Ему оказали помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.
Очевидцы сообщают, что на этом участке дороги пешеходы часто нарушают ПДД.
Полицейские проводят проверку.
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