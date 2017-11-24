В Барнауле Toyota сбила пенсионерку

В Барнауле утром 24 ноября автомобиль сбил пожилую женщину на улице Геодезическая, 70 сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
Свидетели аварии рассказали, что женщина переходила дорогу не по пешеходному переходу. По их словам, пенсионерка жива. На место происшествия приехала скорая помощь. Медики оказывают помощь пострадавшей.
В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь.
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