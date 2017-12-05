С начала года на дорогах Барнаула погибли 38 человек

Всего в ДТП травмы различной степени тяжести получили 1488 человек. С участием детей произошло 132 аварии. В общей сложности пострадал 141 ребенок.

Чаще всего людей сбивают, когда они переходят дорогу в неположенном месте или неожиданно выбегают на пешеходный переход в темное время суток. Altapress.ru писал, что в начале ноября грузовик сбил девушку. Машина протащила пострадавшую через трамвайные пути,. Девушка получила травмы, несовместимые с жизнью. В конце ноября иномарка сбила пенсионерку, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу.

В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь. Также желательно носить на одежде световозвращающие элементы.

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