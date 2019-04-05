В Барнауле неизвестный обмотал автомобили нарушителей пленкой

Пользователи называют неизвестного человеком-пауком, многие считают, что он поступил правильно. На фотографиях видно, что пленкой обмотали автомобиль Opel Corsa, который стоял на газоне и еще одну иномарку.

Один из комментаторов отмечает, что это самый гуманный способ наказания, потому что автомобилю не наносят вред.

Напомним, ранее в Барнауле неправильно припаркованную машину предположительно облили кетчупом и майонезом, а также обклеили женскими прокладками, некоторые из которых помазали чем-то красным.