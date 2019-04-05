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Автоновости

В Барнауле неизвестный обмотал автомобили нарушителей пленкой

В Барнауле неизвестный обмотал пленкой неправильно припаркованные автомобили. Снимки разместили в группе «Барнаул 22».

Автомобиль обмотали пленкой.
Автомобиль обмотали пленкой.
vk.com/barneos22

Пользователи называют неизвестного человеком-пауком, многие считают, что он поступил правильно. На фотографиях видно, что пленкой обмотали автомобиль Opel Corsa, который стоял на газоне и еще одну иномарку.

Один из комментаторов отмечает, что это самый гуманный способ наказания, потому что автомобилю не наносят вред.

Напомним, ранее в Барнауле неправильно припаркованную машину предположительно облили кетчупом и майонезом, а также обклеили женскими прокладками, некоторые из которых помазали чем-то красным.

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