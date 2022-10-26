В Барнауле автоцентры стали продавать больше автомобилей с пробегом

Автоцентр АНТ расширил направление продаж и обслуживания автомобилей с пробегом, сообщают в пресс-службе компании.

По словам представителей компании, автоцентр стал больше уделять внимание автомобилям с пробегом, предоставляя клиентам полный цикл всех услуг:

продажа автомобилей с пробегом

оценка автомобилей с пробегом

выкуп автомобилей

trade in ( обмен Вашего автомобиля на автомобиль с пробегом)

Для того, чтобы ежедневно пополнять свой склад автомобилей с пробегом, Автоцентр АНТ осуществляет максимальную выгодную и простую услугу — выкуп автомобиля за 1 день с полным расчетом наличными или на карту в день обращения.

Продажа и обслуживание автомобилей с пробегом. Автоцентр АНТ

Автоцентр АНТ выкупает любые транспортные средства без ограничений по состоянию автомобиля (целые, побывавшие в дорожно-транспортном происшествии), а также купленные в кредит автомобили.

Автоцентр АНТ гарантирует клиентам юридическую чистоту сделки, бесплатную оценку автомобиля и выкуп его по рыночной стоимости. При этом сделку на всех этапах сопровождает персональный менеджер.

Клиенты Автоцентра АНТ могут оценить большой выбор автомобилей с пробегом на сайте ant22.ru, а затем подъехать в любой автосалон АНТ и осмотреть понравившиеся машины.

Автоцентр АНТ предоставляет гарантию 2 года на автомобили с пробегом. Благодаря тщательной диагностике и подготовке каждого автомобиля, программа обеспечивает уверенность в его отличном техническом состоянии.

Продажа и обслуживание автомобилей с пробегом. Автоцентр АНТ