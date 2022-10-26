В Барнауле автоцентры стали продавать больше автомобилей с пробегом

По словам представителей компании, автоцентр стал больше уделять внимание автомобилям с пробегом, предоставляя клиентам полный цикл всех услуг:
- продажа автомобилей с пробегом
- оценка автомобилей с пробегом
- выкуп автомобилей
- trade in (обмен Вашего автомобиля на автомобиль с пробегом)
Для того, чтобы ежедневно пополнять свой склад автомобилей с пробегом, Автоцентр АНТ осуществляет максимальную выгодную и простую услугу — выкуп автомобиля за 1 день с полным расчетом наличными или на карту в день обращения.
Автоцентр АНТ выкупает любые транспортные средства без ограничений по состоянию автомобиля (целые, побывавшие в дорожно-транспортном происшествии), а также купленные в кредит автомобили.
Автоцентр АНТ гарантирует клиентам юридическую чистоту сделки, бесплатную оценку автомобиля и выкуп его по рыночной стоимости. При этом сделку на всех этапах сопровождает персональный менеджер.
Клиенты Автоцентра АНТ могут оценить большой выбор автомобилей с пробегом на сайте ant22.ru, а затем подъехать в любой автосалон АНТ и осмотреть понравившиеся машины.
Автоцентр АНТ предоставляет гарантию 2 года на автомобили с пробегом. Благодаря тщательной диагностике и подготовке каждого автомобиля, программа обеспечивает уверенность в его отличном техническом состоянии.
Чтобы оценить свой автомобиль или получить консультацию по автомобилю с пробегом, достаточно позвонить по номеру 8 (3852) 28-22-11 с 8.00 до 19.00 с понедельника по пятницу и с 9.00 до 14.00 в субботу и воскресенье, или оставить заявку на сайте.