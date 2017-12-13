Автоновости

В Барнауле 16 декабря перекроют часть Социалистического проспекта

Сегодня, 08:38.
Автоновости

16 декабря из-за проведения праздника "Алтайская зимовка" с 10 до 20 часов в Барнауле перекроют четную и нечетную стороны пр-кта Социалистического от ул.Пушкина до ул.Ползунова и от ул.Ползунова до дома №25Б по ул.Мало-Тобольской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перекрытие дороги. Объезд.
Перекрытие дороги. Объезд. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

На это время изменится схема движения автобусов:

  • По маршрутам №109, №109оп: …пр-кт Ленина — ул.Пушкина — пл.Спартака — пр?кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя, далее— по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
  • по маршрутам №17, №73: …пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Ползунова — пл.Спартака, в обратном направлении — по маршрутам;
  • по маршруту №55: …пр-кт Красноармейский — ул.Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
  • по маршруту №20: …пл.Спартака — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя — ул.Ползунова, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.

Водителей заранее просят выбирать маршруты объезда.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2017 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus