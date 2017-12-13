В Барнауле 16 декабря перекроют часть Социалистического проспекта

16 декабря из-за проведения праздника "Алтайская зимовка" с 10 до 20 часов в Барнауле перекроют четную и нечетную стороны пр-кта Социалистического от ул.Пушкина до ул.Ползунова и от ул.Ползунова до дома №25Б по ул.Мало-Тобольской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На это время изменится схема движения автобусов: По маршрутам №109, №109оп : …пр-кт Ленина — ул.Пушкина — пл.Спартака — пр?кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя, далее— по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;

: …пр-кт Ленина — ул.Пушкина — пл.Спартака — пр?кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя, далее— по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам; по маршрутам №17, №73: …пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Ползунова — пл.Спартака, в обратном направлении — по маршрутам;

…пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Ползунова — пл.Спартака, в обратном направлении — по маршрутам; по маршруту №55 : …пр-кт Красноармейский — ул.Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;

: …пр-кт Красноармейский — ул.Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту; по маршруту №20: …пл.Спартака — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя — ул.Ползунова, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту. Водителей заранее просят выбирать маршруты объезда. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.