В Барнауле 16 декабря перекроют часть Социалистического проспекта

16 декабря из-за проведения праздника "Алтайская зимовка" с 10 до 20 часов в Барнауле перекроют четную и нечетную стороны пр-кта Социалистического от ул.Пушкина до ул.Ползунова и от ул.Ползунова до дома №25Б по ул.Мало-Тобольской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
На это время изменится схема движения автобусов:
- По маршрутам №109, №109оп: …пр-кт Ленина — ул.Пушкина — пл.Спартака — пр?кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя, далее— по маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам;
- по маршрутам №17, №73: …пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Ползунова — пл.Спартака, в обратном направлении — по маршрутам;
- по маршруту №55: …пр-кт Красноармейский — ул.Ползунова — пр-кт Ленина, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту;
- по маршруту №20: …пл.Спартака — пр-кт Красноармейский — разворот на пересечении пр-кта Красноармейского с ул.Гоголя — ул.Ползунова, далее — по маршруту, в обратном направлении — по маршруту.
Водителей заранее просят выбирать маршруты объезда.
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