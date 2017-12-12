В Барнауле перекроют улицу до апреля

Проезд Кемеровский будет перекрыт от дома №12 до дома №120а по пер. Революционному до 6 апреля 2018 года.

Участников дорожного движения просят заранее выбирать маршруты объезда.

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