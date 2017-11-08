В Барнауле перекроют улицу Димитрова

В мэрии сообщили, что это связано с прокладкой канализации к строящемуся жилому дому по адресу: ул. Димитрова, 130.

Ранее altapress.ru писал, что с 8 утра 10 ноября до 21 часа 17 ноября в Барнауле закроют для движения участок проспекта Социалистического в районе пересечения с улицей Гоголя.

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