В Барнауле 20 декабря перекроют движение у площади Свободы

Движение перекрывают из-за проведения открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, которые заступят на службу по охране общественного порядка.
Временно изменятся маршруты:
- № 57, 60 и 73:
в прямом направлении: Красноармейский — Гоголя — Ленина — Мамонтова — Большая Олонская — «Спартак-2»;
в обратном направлении: «Спартак-2» — Большая Олонская — Мамонтова — Ленина — Гоголя — Красноармейский, далее по маршруту;
- № 109, 109оп:
в прямом направлении: Ленина — Гоголя — Красноармейский.
в обратном направлении: Красноармейский — Гоголя — Ленина, далее по маршрутам.
Ранее в Алтайском крае трассы перекрывали из-за плохой видимости.
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