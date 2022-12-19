19 декабря
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Автоновости

В Барнауле 20 декабря перекроют движение у площади Свободы

Движение по пр. Социалистическому перекроют в Барнауле 20 декабря с 15:30 до 17:00 на участке от ул. Ползунова до ул. Пушкина (площадь Свободы), сообщает пресс-служба города.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Движение перекрывают из-за проведения открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, которые заступят на службу по охране общественного порядка.

Временно изменятся маршруты:

  • № 57, 60 и 73:

в прямом направлении: Красноармейский — Гоголя — Ленина — Мамонтова — Большая Олонская — «Спартак-2»;

в обратном направлении: «Спартак-2» — Большая Олонская — Мамонтова — Ленина — Гоголя — Красноармейский, далее по маршруту;

  • № 109, 109оп:

в прямом направлении: Ленина — Гоголя — Красноармейский.

в обратном направлении: Красноармейский — Гоголя — Ленина, далее по маршрутам.

Ранее в Алтайском крае трассы перекрывали из-за плохой видимости.

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