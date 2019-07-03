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Автоновости

В Барнауле еще на двух участках ограничат остановку и парковку машин

В Барнауле на двух участках ограничат парковку и остановку для автомобилей, пишет пресс-служба мэрии со ссылкой на комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Автомобили в Барнауле
Автомобили в Барнауле
Михаил Хаустов

17 июля по улице Юрина от ул. Попова (малая) до ул. Попова установят дорожные знаки, которые ограничивают остановку и стоянку машин в ночное время. Эти меры позволят обеспечить безопасность дорожного движения и общественного порядка.

С 23 июля знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей, установят на четной стороне пр. Ленина от ул. Пролетарской до ул. Партизанской — около здания краевого управления ФСБ России. Это необходимо для обеспечения пропускной способности проспекта и работы техники, обслуживающей автомобильные дороги.

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