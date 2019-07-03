В Барнауле еще на двух участках ограничат остановку и парковку машин

17 июля по улице Юрина от ул. Попова (малая) до ул. Попова установят дорожные знаки, которые ограничивают остановку и стоянку машин в ночное время. Эти меры позволят обеспечить безопасность дорожного движения и общественного порядка.
С 23 июля знаки, ограничивающие остановку и стоянку автомобилей, установят на четной стороне пр. Ленина от ул. Пролетарской до ул. Партизанской — около здания краевого управления ФСБ России. Это необходимо для обеспечения пропускной способности проспекта и работы техники, обслуживающей автомобильные дороги.