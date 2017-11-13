В Барнауле ночью 12 ноября грузовик MAN столкнулся с автомобилем Toyota Windom, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле грузовик MAN протаранил легковушку. Фото : Оксана Суворова в vk.com/barneos22.
В Барнауле грузовик MAN протаранил легковушку. Фото : Оксана Суворова в vk.com/barneos22.
В Барнауле грузовик MAN протаранил легковушку. Фото : Оксана Суворова в vk.com/barneos22.
В Барнауле грузовик MAN протаранил легковушку. Фото : Оксана Суворова в vk.com/barneos22.
Авария произошла на улице Власихинская, 144е. Очевидцы сообщают, что водитель грузовика MAN не пропустил легковушку на повороте. По словам пассажирки автомобиля Toyota Windom, водитель легковушки увернулся от лобового столкновения. Машину протащило и развернуло.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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