В Барнауле иномарка на пешеходном переходе сбила 11-летнюю девочку

Утром 13 марта в Барнауле на ул. Малахова в районе пересечения с Павловским трактом иномарка сбила 11-летнюю девочку. Ребенок шел на трамвайную остановку, рассказали в ГИБДД.

Авария произошла в 07:13 на ул. Малахова в районе дома № 123. Водитель 1974 года рождения за рулем Mazda Demio сбил девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.

Ребенка госпитализировали.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

«Это один из самых переходов в городе. Автомобили даже не пытаются сбросить скорость перед пешеходником!», — возмущаются горожане в группе «Инцидент Барнаул» и считают, что на этом переходе нужно устанавливать светофор.

Ранее altapress.ru рассказывал, кто чаще нарушает ПДД в Алтайском крае — водители или пешеходы.