Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В Барнауле иномарка на пешеходном переходе сбила 11-летнюю девочку

Утром 13 марта в Барнауле на ул. Малахова в районе пересечения с Павловским трактом иномарка сбила 11-летнюю девочку. Ребенок шел на трамвайную остановку, рассказали в ГИБДД.

У пешеходных переходов Барнаула.
У пешеходных переходов Барнаула.
Фотографии предоставлены участниками ОНФ в Алтайском крае.

Авария произошла в 07:13 на ул. Малахова в районе дома № 123. Водитель 1974 года рождения за рулем Mazda Demio сбил девочку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспорта.

Ребенка госпитализировали.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

«Это один из самых переходов в городе. Автомобили даже не пытаются сбросить скорость перед пешеходником!», — возмущаются горожане в группе «Инцидент Барнаул» и считают, что на этом переходе нужно устанавливать светофор.

Ранее altapress.ru рассказывал, кто чаще нарушает ПДД в Алтайском крае — водители или пешеходы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость