В Барнауле ищут подрядчиков на ремонт дорог стоимостью более 1 млрд рублей

Работы планируют начать с подходящих погодных условий, ориентировочно это середина апреля.

В Барнауле 11 марта объявили аукционы на определение подрядчиков для ремонта дорог в 2024 году, сообщает пресс-службе городской администрации.

Контракты будут заключены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На ремонт 18 объектов объявлено шесть электронных аукционов. Начальная цена всех объектов составляет более 1 млрд рублей. Аукционы закончатся 22 марта.

Дороги, ремонт которых включен в аукцион:

ул. Островского – от ул. Антона Петрова до ул. Новгородская;

ул. Новгородская – от ул. Малахова до ул. Новгородская, 34;

ул. Фурманова – от Павловского тракта до ул. Власихинская;

проезд вдоль Детского сада №279 – от ул. Фурманова до ул. Рылеева;

ул. Юрина – от ул. Просторная до ул. Солнечная Поляна;

ул. Северо-Западная – четная сторона от пр. Ленина до ул. Советской Армии;

ул. Северо-Западная – нечетная сторона от пр. Ленина до ул. Антона Петрова;

ул. Гущина – от ул. Матросова до ул. Северо-Западная;

ул. Сухой Лог – от ул. Попова до ул. Власихинской;

пр. Энергетиков – от ул. Попова до ул. Власихинская, ул.Трактовая;

ул. Короленко – от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев;

ул. Ветеринарная – от ул. Ковыльная до ул. Новосибирская;

ул. Ярных – №2, до пр. Калинина 39;

ул. Чернышевского – от пр. Комсомольский до ул. Промышленная;

ул. Суворова – от ул. Новосибирская до ул. Целинная;

пер. Некрасова – от ул. Интернациональная до ул. Крупской;

ул. Мамонтова в с. Власиха – от ул. Сосновая до ул. Мамонтова 200/1;

ул. Инициативная – от здания №14а к2 по ул. Новосибирской до здания №36б по ул. Новосибирской.

Общая протяженность дорог, где планируется сделать ремонт насчитывает 24,2 км.

В мэрии уточнили, что подрядчик в рамках контракта должен будет выполнить ремонт дорожного полотна, тротуаров, установить недостающие технические средства, знаки и разметку.

Ранее сообщалось, что Горэлектротранс Барнаула поднял зарплаты и набирает кондукторов.

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