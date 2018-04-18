В Барнауле ищут водителя, который сбил 12-летнюю девочку и уехал

ДТП произошло в 7:20 на улице Новосибирская,8Б. Автомобиль наехал на 12-летнюю девочку и уехал. Марка машины неизвестна.

Всех, кто что-либо знает о происшествии, просят звонить по телефону: 393-605, или 391-090, 393-555, или 02.

Напомним, 17 апреля на Алтае автомобиль Honda насмерть сбил 6-летнего мальчика.

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