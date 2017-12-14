В Барнауле из-за аварии встали трамваи

Очевидцы сообщают, то движение трамваев остановлено в сторону проспекта Ленина. Они также уточняют, что авария произошла в районе ул. 80 гвардейской дивизии, и пассажиров высаживают из трамваев на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.