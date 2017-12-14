В Барнауле из-за аварии встали трамваи

Утром 14 декабря из-за столкновения иномарки с трамваем на ул. Северо-Западной в Барнауле остановилось движение трамваев. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.
Очевидцы сообщают, то движение трамваев остановлено в сторону проспекта Ленина. Они также уточняют, что авария произошла в районе ул. 80 гвардейской дивизии, и пассажиров высаживают из трамваев на пересечении улиц Северо-Западная и Антона Петрова.
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