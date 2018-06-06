В Барнауле из-за ДТП с самосвалом образовалась трехкилометровая пробка

В Барнауле днем 6 июня грузовик врезался в несколько машин, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". Согласно сервису "Яндекс.Пробки", на месте ДТП образовалась трехкилометровая пробка.
В Барнауле из-за ДТП с самовалом образовалась трехкилометрвоая пробка. Фото : Роман Ямщиков в vk.com/barneos22.
В Барнауле из-за ДТП с самовалом образовалась трехкилометрвоая пробка. Фото : Роман Ямщиков в vk.com/barneos22.
В Барнауле из-за ДТП с самовалом образовалась трехкилометрвоая пробка. Фото : Дмитрий Прохоров в vk.com/barneos22.
Авария произошло у моста на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей. Свидетели ДТП пишут, что самосвал протаранил три автомобиля из-за того, что не смог затормозить.
На снимках видно, что автомобили получили серьезные повреждения.
Скорость движения на проспекте Строителей не превышает 3 км/ч. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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