В Барнауле из-за ДТП с самосвалом образовалась трехкилометровая пробка

В Барнауле из-за ДТП с самовалом образовалась трехкилометрвоая пробка. Фото : Роман Ямщиков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за ДТП с самовалом образовалась трехкилометрвоая пробка. Фото : Роман Ямщиков в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за ДТП с самовалом образовалась трехкилометрвоая пробка. Фото : Дмитрий Прохоров в vk.com/barneos22.

Авария произошло у моста на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей. Свидетели ДТП пишут, что самосвал протаранил три автомобиля из-за того, что не смог затормозить.

На снимках видно, что автомобили получили серьезные повреждения.

Скорость движения на проспекте Строителей не превышает 3 км/ч. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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