Парковщик 50-го уровня: в Алтайском крае водитель перевернул на крышу автомобиль и сбежал

Водитель легковушки перевернулся и оставил автомобиль у забора частного дома, а сам сбежал. Об инциденте сообщают подписчики Barnaul 22. ДТП произошло вечером 5 июня в Барнаульском поселке Новосиликатный.
Авария случилась у одного из домов на улице Инициативной. Очевидцы сообщают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и убежал с места происшествия после того, как автомобиль перевернулся. Комментаторы назвали водителя "Парковщиком 50-го уровня" и посочувствовали собаке, которая оказалась привязана рядом с местом ДТП.
Данных о пострадавших нет.
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