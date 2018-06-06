Парковщик 50-го уровня: в Алтайском крае водитель перевернул на крышу автомобиль и сбежал

Сегодня, 08:54.
Происшествия

Водитель легковушки перевернулся и оставил автомобиль у забора частного дома, а сам сбежал. Об инциденте сообщают подписчики Barnaul 22. ДТП произошло вечером 5 июня в Барнаульском поселке Новосиликатный.

Автомобиль приземлился на крышу.
Автомобиль приземлился на крышу. Фото: Фото: Rada Malova-Kovalchuk. Barnaul 22.

Авария случилась у одного из домов на улице Инициативной. Очевидцы сообщают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и убежал с места происшествия после того, как автомобиль перевернулся. Комментаторы назвали водителя "Парковщиком 50-го уровня" и посочувствовали собаке, которая оказалась привязана рядом с местом ДТП.

Данных о пострадавших нет.

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