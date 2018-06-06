Парковщик 50-го уровня: в Алтайском крае водитель перевернул на крышу автомобиль и сбежал

Авария случилась у одного из домов на улице Инициативной. Очевидцы сообщают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и убежал с места происшествия после того, как автомобиль перевернулся. Комментаторы назвали водителя "Парковщиком 50-го уровня" и посочувствовали собаке, которая оказалась привязана рядом с местом ДТП.

Данных о пострадавших нет.