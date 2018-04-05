В Барнауле утром 5 апреля на улице Попова произошли сразу два ДТП. Образовалась пробка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
В Барнауле из-за нескольких ДТП образовалась пробка на улице Попова. Фото : Дмитрий Герстнер в vk.com/barneos22.
В Барнауле из-за нескольких ДТП образовалась пробка на улице Попова. Фото : Дмитрий Герстнер в vk.com/barneos22.
В Барнауле из-за нескольких ДТП образовалась серьезная пробка на улице Попова. Фото : Скриншот с "Яндекс.Пробки".
Первая авария произошла в 7:21. Автомобиль Toyota под управлением 24-летнего водителя врезался в припаркованную машину Toyota Ipsum. Информация о пострадавших уточняется, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
Другая авария произошла в 9:40. Столкнулись автомобили Honda и Opel. О пострадавших не сообщается.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на некоторых участках улицы скорость движения не превышала 7 км/ч.
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