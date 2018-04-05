В Барнауле из-за нескольких ДТП образовалась пробка на улице Попова. Фото : Дмитрий Герстнер в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за нескольких ДТП образовалась пробка на улице Попова. Фото : Дмитрий Герстнер в vk.com/barneos22. В Барнауле из-за нескольких ДТП образовалась серьезная пробка на улице Попова. Фото : Скриншот с "Яндекс.Пробки".

Первая авария произошла в 7:21. Автомобиль Toyota под управлением 24-летнего водителя врезался в припаркованную машину Toyota Ipsum. Информация о пострадавших уточняется, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.

Другая авария произошла в 9:40. Столкнулись автомобили Honda и Opel. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на некоторых участках улицы скорость движения не превышала 7 км/ч.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.