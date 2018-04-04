Автоновости

В Барнауле из-за столкновения МАЗа и Nissan перекрыта улица

Сегодня, 16:18.
Автоновости

В Барнауле днем 4 апреля столкнулись МАЗ и Nissan, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.

Очевидцы: в Барнауле из-за столкновения МАЗа и Nissan перекрыта улица.
Очевидцы: в Барнауле из-за столкновения МАЗа и Nissan перекрыта улица. Фото : Ирина Ашихмина в vk.com/barneos22.

Авария произошла на улице Советской Армии,133. Автомобиль Nissan Maxima врезался в грузовик. После этого МАЗ, по словам очевидцев, перегородил часть дороги. Из-за этого образовалась серьезная пробка. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

В ДТП никто не пострадал.

Пробка 4 апреля.
Пробка 4 апреля.

Напомним, в Барнауле ночью с 3 на 4 апреля КамАЗ сбил мужчину и повредил автомобиль Cadillac.

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