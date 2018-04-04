В Барнауле из-за столкновения МАЗа и Nissan перекрыта улица

Авария произошла на улице Советской Армии,133. Автомобиль Nissan Maxima врезался в грузовик. После этого МАЗ, по словам очевидцев, перегородил часть дороги. Из-за этого образовалась серьезная пробка. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

В ДТП никто не пострадал.

Напомним, в Барнауле ночью с 3 на 4 апреля КамАЗ сбил мужчину и повредил автомобиль Cadillac.

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