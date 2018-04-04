В центре Барнаула Mercedes на скорости влетел в ограждение

ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и проспекта Ленина. Mercedes-Benz E-Сlass на скорости врезался в ограждение. Пострадавших нет.

На снимках с места ДТП видно, что от удара автомобиль получил сильные повреждения. От удара у Mercedes смяло переднюю часть.

В комментариях в группе "Барнаул22" подписчики пишут, что на перекрестке часто случаются аварии, пора на этом месте ставить бетонные пирамиды.

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