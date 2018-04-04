В центре Барнаула Mercedes на скорости влетел в ограждение

В Барнауле днем 4 апреля автомобиль влетел в ограждение, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло на пересечении улицы Гоголя и проспекта Ленина. Mercedes-Benz E-Сlass на скорости врезался в ограждение. Пострадавших нет.
На снимках с места ДТП видно, что от удара автомобиль получил сильные повреждения. От удара у Mercedes смяло переднюю часть.
В комментариях в группе "Барнаул22" подписчики пишут, что на перекрестке часто случаются аварии, пора на этом месте ставить бетонные пирамиды.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.