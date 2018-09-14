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В Барнауле изменили схему двух автобусных маршрутов в новостройках

В Барнауле с 15 сентября начнут действовать новые схемы движения по маршрутам №№ 65 и 110.

Общественный транспорт. Автобус.
Общественный транспорт. Автобус.
СС0

В мэрии Барнаула сообщают, что маршрут № 65 (идет от ТРЦ «Арена» до Восточного) изменят для улучшения транспортного обслуживания жителей новостроек на Шумакова и Балтийской. Раньше автобусы на маршруте сворачивали с Балтийской на Попова, оттуда выезжали на проезд Северный Власихинский, по которому ехали до Лазурной. Теперь маршрутки будут двигаться по Балтийской вплоть до Шумакова (без поворота на Попова), по которой доедут до Северного Власихинского и далее по прежнему маршруту.

Последний раз схему 65-го маршрута меняли в июле. Тогда его продлили от Шумакова до ТРЦ «Арена».

Также с 15 сентября изменится движение автобусного маршрута № 110. Теперь автобусы будут заезжать в микрорайоны Спутник и Авиатор .

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