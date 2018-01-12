В Барнауле машина повредила трамвайные пути. Вагоны идут в объезд

Водитель автомобиля ехал по улице Попова в сторону Докучаево. Мужчина не справился с управлением, поэтому автомобиль занесло и выбросило на рельсы.

Из-за повреждения полотна было изменено движения подвижного состава. Пока трамваи маршрутов 8 и 9 идут в старом режиме, однако трамваи маршрута № 7 по направлению из центра города вынуждены ехать по измененному маршруту, сообщили в Горэлектротрансе.

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