В Барнауле машина повредила трамвайные пути. Вагоны идут в объезд

В половине шестого утра 12 января в Барнауле автомобиль занесло на трамвайные рельсы на участке в районе пересечения улиц Антона Петрова и Попова. Из-за ДТП повредилось трамвайное полотно.
Водитель автомобиля ехал по улице Попова в сторону Докучаево. Мужчина не справился с управлением, поэтому автомобиль занесло и выбросило на рельсы.
Из-за повреждения полотна было изменено движения подвижного состава. Пока трамваи маршрутов 8 и 9 идут в старом режиме, однако трамваи маршрута № 7 по направлению из центра города вынуждены ехать по измененному маршруту, сообщили в Горэлектротрансе.
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