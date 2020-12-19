В Барнауле меняют схемы автобусных маршрутов

№ 32
Ул. Научный Городок — ул. Сибирская — ул. Магистральная — Гоньбинский тракт, далее — по маршруту.
№ 60, № 65, № 120
… ул. Взлетная — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт, далее — по маршрутам.
Изменения позволят улучшить транспортное обслуживание новых кварталов и снизить загруженность пересечения ул. Сергея Ускова с малым Павловским трактом. Также на ул. Солнечная Поляна и ул. Сергея Ускова имеются обустроенные остановочные пункты, в связи с этим повысится безопасность перевозок пассажиров по данным маршрутам, считают в мэрии.