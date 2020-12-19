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В Барнауле меняют схемы автобусных маршрутов

С 21 декабря 2020 года в тестовом режиме с целью определения потребностей жителей в транспортном обслуживании изменят трассу следования автобусных маршрутов, сообщает администрация города.

Зима. Автобус. Пассажиры.
Зима. Автобус. Пассажиры.
Анна Зайкова.

№ 32

Ул. Научный Городок — ул. Сибирская — ул. Магистральная — Гоньбинский тракт, далее — по маршруту.

№ 60, № 65, № 120

… ул. Взлетная — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт, далее — по маршрутам.

Изменения позволят улучшить транспортное обслуживание новых кварталов и снизить загруженность пересечения ул. Сергея Ускова с малым Павловским трактом. Также на ул. Солнечная Поляна и ул. Сергея Ускова имеются обустроенные остановочные пункты, в связи с этим повысится безопасность перевозок пассажиров по данным маршрутам, считают в мэрии.

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