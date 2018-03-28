В Барнауле на час перекроют движение по центральному проспекту

28 марта с 17.00 до 18.00 в Барнауле перекроют движение по проспекту Социалистическому на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Об этом сообщает мэрия.

Ограничения будут связаны с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка. На это время городские маршруты общественного транспорта изменят следующим образом: маршруты № 17, 73 : …пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Ползунова – пл.Спартака, в обратном направлении по маршрутам;

: …пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Ползунова – пл.Спартака, в обратном направлении по маршрутам; маршрут № 55 : …пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту;

: …пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту; маршруты № 109 , 109оп : …пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам;

, : …пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам; маршрут №20: пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту. Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.