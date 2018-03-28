В Барнауле на час перекроют движение по центральному проспекту

28 марта с 17.00 до 18.00 в Барнауле перекроют движение по проспекту Социалистическому на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Об этом сообщает мэрия.
Ограничения будут связаны с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка.
На это время городские маршруты общественного транспорта изменят следующим образом:
- маршруты №17, 73: …пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Ползунова – пл.Спартака, в обратном направлении по маршрутам;
- маршрут №55: …пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр-кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
- маршруты №109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам;
- маршрут №20: пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Гоголя – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.