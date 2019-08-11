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Автоновости

В Барнауле на две недели перекроют улицу Мамонтова

С 12 августа в Барнауле начнут ремонт проезжей части ул. Мамонтова, предупредили в мэрии. С 14 до 27 августа ограничат движение всех видов транспорта участка дороги от дома № 299 до ул.Фомина.

Ремонт дороги.
Ремонт дороги.
Анна Зайкова

Водители буду вынуждены объезжать участок по пр. Красноармейскому — ул. Гоголя — ул.Челюскинцев. Жители близлежащих домов будут проезжать по ул. Фомина и ул. Правый Берег.

В рамках ремонта предполагается фрезерование существующего покрытия, восстановление основания дорожной одежды, установка бортового камня, устройство слоя покрытия из асфальтобетона, укрепление обочин щебнем, устройство бордюров, слоя покрытия тротуаров из асфальтобетона, устройство водопропускных труб под тротуаром и благоустройство.

Ремонт будет идти по программе «Безопасные и качественный дороги».

Напомним, 4 августа на улице Ползунова, на участке между проспектами Ленина и Социалистическим в Барнауле началось строительство ливневки. Движение закрыли до 30 ноября.

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