15 июля
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Автоновости

В Барнауле на 2,5 месяца перекроют улицу рядом с парком «Юбилейный»

Мэрия Барнаула предупредила жителей города о перекрытии улицы Беляева, расположенной рядом с парком культуры и отдыха «Юбилейный».

Ремонт дороги. Дорожный знак.
Ремонт дороги. Дорожный знак.
altapress.ru

Городская администрация уточнила, что движение транспорта будет закрыто по всей ширине проезжей части рядом со зданием № 14 на 2,5 месяца — с 15 июля до 30 сентября.

Перекрытие связано с подготовкой площадки для строительства многоквартирного жилого дома. В частности, на указанном участке необходимо установить башенный кран.

Автолюбителям рекомендуется заблаговременно планировать маршрут объезда.

Ранее сообщалось, что участок улицы Малахова перекроют в Барнауле на неделю — с 25 до 31 июля. Перекрытие коснется проезжей части между зданиями № 177 и № 177б. Оно связано с ремонтом теплосетей.

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