В Барнауле на 2,5 месяца перекроют улицу рядом с парком «Юбилейный»

Городская администрация уточнила, что движение транспорта будет закрыто по всей ширине проезжей части рядом со зданием № 14 на 2,5 месяца — с 15 июля до 30 сентября.
Перекрытие связано с подготовкой площадки для строительства многоквартирного жилого дома. В частности, на указанном участке необходимо установить башенный кран.
Автолюбителям рекомендуется заблаговременно планировать маршрут объезда.
Ранее сообщалось, что участок улицы Малахова перекроют в Барнауле на неделю — с 25 до 31 июля. Перекрытие коснется проезжей части между зданиями № 177 и № 177б. Оно связано с ремонтом теплосетей.