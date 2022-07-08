В Барнауле на неделю перекроют улицу Малахова

Перекрытие коснется проезжей части между зданиями № 177 и № 177б. Оно связано с ремонтом теплосетей.
По той же причине с 14 июля по 24 августа приостановят движение транспорта по улице Симферопольской — от строения № 2а до здания № 1б на улице Краснодарской.
Городская администрация также предупредила барнаульцев, что из-за строительства жилого дома ограничат проезд рядом со зданием № 14 на улице Беляева. Запрет продлится с 22 июля по 30 сентября.
Автолюбителям рекомендуют быть внимательными и своевременно выбирать пути объезда закрытых для движения участков дорог.