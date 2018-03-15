На перекрестке в Барнауле жестко столкнулись два автомобиля

В Барнаула на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР столкнулись два легковых автомобиля — Toyota Platz и Mitsubishi Lancer, сообщает "Барнаул22".
ДТП в Барнауле. Фото : barneos22.
ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/incident_brn.
По словам очевидцев, водитель Toyota Platz ехал "в сторону парка по Георгиева и планировал повернуть налево", а автомобиль Mitsubishi Lancer ехал по улице Георгиева в сторону Павловского тракта. Барнаульцы предполагают, что один из участников ДТП не уступил дорогу.
В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru сообщили, что им не поступала информация об этом ДТП.
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