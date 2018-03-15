Автоновости

На перекрестке в Барнауле жестко столкнулись два автомобиля

Сегодня, 12:59.
Автоновости

В Барнаула на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР столкнулись два легковых автомобиля — Toyota Platz и Mitsubishi Lancer, сообщает "Барнаул22".

По словам очевидцев, водитель Toyota Platz ехал "в сторону парка по Георгиева и планировал повернуть налево", а автомобиль Mitsubishi Lancer ехал по улице Георгиева в сторону Павловского тракта. Барнаульцы предполагают, что один из участников ДТП не уступил дорогу.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru сообщили, что им не поступала информация об этом ДТП.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus