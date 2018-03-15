На перекрестке в Барнауле жестко столкнулись два автомобиля

ДТП в Барнауле. Фото : barneos22. ДТП в Барнауле. Фото : vk.com/incident_brn.

По словам очевидцев, водитель Toyota Platz ехал "в сторону парка по Георгиева и планировал повернуть налево", а автомобиль Mitsubishi Lancer ехал по улице Георгиева в сторону Павловского тракта. Барнаульцы предполагают, что один из участников ДТП не уступил дорогу.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru сообщили, что им не поступала информация об этом ДТП.

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