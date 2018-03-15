Очевидцы: в Барнауле пьяный мужчина разгромил чужую машину и уехал на такси

В Барнауле вечером 14 марта пьяный мужчина повредил автомобиль, стоявший на парковке у бара "Крыша", сообщают очевидцы в группе "Инцидент Барнаул". Еще несколько авто он пытался открыть.
ЧП произошло около 22 часов на улице Мало-Олонская. По предварительной информации, пьяный мужчина вышел из бара и направился к парковке. Там он старался открыть дверь чужих автомобилей и дергал за ручки. Дойдя до ВАЗ-2114, он стал пинать и бить машину. Злоумышленник вырвал у него левое боковое зеркало, повредил дверь, а также капот и бампер. Машина принадлежала охраннику.
Разгромив автомобилль, мужчина уехал на такси.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.