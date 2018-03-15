Очевидцы: в Барнауле пьяный мужчина разгромил чужую машину и уехал на такси

ЧП произошло около 22 часов на улице Мало-Олонская. По предварительной информации, пьяный мужчина вышел из бара и направился к парковке. Там он старался открыть дверь чужих автомобилей и дергал за ручки. Дойдя до ВАЗ-2114, он стал пинать и бить машину. Злоумышленник вырвал у него левое боковое зеркало, повредил дверь, а также капот и бампер. Машина принадлежала охраннику.

Разгромив автомобилль, мужчина уехал на такси.