В Барнауле "Жигули" перекрыли трамвайные пути. Фото : Сергей Волобуев в vk.com/barneos22. В Барнауле "Жигули" перекрыли трамвайные пути. Фото : Сергей Волобуев в vk.com/barneos22.

По словам свидетелей, авария произошла на улице Попова на участке от улиц Власихинской до Балтийской стоят трамваи. По предварительной информации, пострадавших нет.

Убрать автомобиль помогли сотрудники ДПС, которые приехали на место аварии.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.