В Барнауле на улице Попова на пути вылетел автомобиль "Жигули", сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". Из-за этого было парализовано движение трамваев.
В Барнауле "Жигули" перекрыли трамвайные пути. Фото : Сергей Волобуев в vk.com/barneos22.
В Барнауле "Жигули" перекрыли трамвайные пути. Фото : Сергей Волобуев в vk.com/barneos22.
По словам свидетелей, авария произошла на улице Попова на участке от улиц Власихинской до Балтийской стоят трамваи. По предварительной информации, пострадавших нет.
Убрать автомобиль помогли сотрудники ДПС, которые приехали на место аварии.
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