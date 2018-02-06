В Барнауле напротив ТЦ жестко столкнулись Nissan и Opel

В Барнауле вечером 6 февраля столкнулись автомобили Nissan March и Opel Corsa. На месте ДТП образовалась пробка, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
ДТП Nissan и Opel. Фото : Оля Кондакова в vk.com/barneos22.
ДТП Nissan и Opel. Фото : Оля Кондакова в vk.com/barneos22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла на проспекте Космонавтов напротив ТЦ "Алтай". Столкнулись иномарки Nissan March и Opel Corsa. О пострадавших не сообщается.
На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. У Nissan March смята передняя часть, а у Opel Corsa поврежден бок.
Напомним, сегодня днем на проспекте Космонавтов также произошла авария.
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