В Барнауле напротив ТЦ жестко столкнулись Nissan и Opel

ДТП Nissan и Opel. Фото : Оля Кондакова в vk.com/barneos22. ДТП Nissan и Opel. Фото : Оля Кондакова в vk.com/barneos22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла на проспекте Космонавтов напротив ТЦ "Алтай". Столкнулись иномарки Nissan March и Opel Corsa. О пострадавших не сообщается.

На снимках с места ДТП видно, что автомобили получили серьезные повреждения. У Nissan March смята передняя часть, а у Opel Corsa поврежден бок.

Напомним, сегодня днем на проспекте Космонавтов также произошла авария.

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