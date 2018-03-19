В Барнауле несколько человек пострадали в столкновении автомобилей, образовалась пробка

В Барнауле утром 19 марта столкнулись несколько автомобилей. В ДТП есть пострадавшие, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло на Змеиногорском тракте в районе НИИСС имени Лисавенко. По словам очевидцев, столкнулись три автомобиля. На кадрах с места ЧП видно, что машины получили сильные повреждения, от удара у них сильно смяло передние части.
Свидетели ДТП пишут, что "Нива" выехала на встречную полосу перед другой машиной. Оба автомобиля немного подлетели от удара и развернулись поперек дороги
В аварии есть пострадавшие. Пока неизвестно, сколько их и какие травмы они получили, на месте работают сотрудники полиции, медики и спасатели.
На месте ДТП образовалась серьезная пробка. Скорость движения не превышает 3 км\ч. Водителей просят заранее искать пути объезда.
Напомним, 18 марта в Алтайском крае автомобиль перевернулся на крышу.
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