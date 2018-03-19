В Бийске 18 марта автомобиль перевернулся на крышу, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
В Алтайском крае автомобиль перевернулся на крышу. Фото : Снежана Александрова в vk.com/incident_22.
В Алтайском крае автомобиль перевернулся на крышу. Фото : Снежана Александрова в vk.com/incident_22.
Свидетели аварии рассказали, что она произошла недалеко от городского Дендропарка. На снимках с места ДТП видно, что машина лежит на крыше. Рядом разбросаны разные части кузова. О пострадавших не сообщается.
Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением из-за гололеда или превысил скорость.
Напомним, также 18 марта на Чуйском тракте столкнулись три автомобиля: Toyota, Nissan и "Волга". По данным свидетелей, машины сильно побиты, на дороге много стекла, один из автомобилей слетел в кювет.
Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.