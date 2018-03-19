В Алтайском крае автомобиль перевернулся на крышу. Фото : Снежана Александрова в vk.com/incident_22. В Алтайском крае автомобиль перевернулся на крышу. Фото : Снежана Александрова в vk.com/incident_22.

Свидетели аварии рассказали, что она произошла недалеко от городского Дендропарка. На снимках с места ДТП видно, что машина лежит на крыше. Рядом разбросаны разные части кузова. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы предполагают, что водитель не справился с управлением из-за гололеда или превысил скорость.

Напомним, также 18 марта на Чуйском тракте столкнулись три автомобиля: Toyota, Nissan и "Волга". По данным свидетелей, машины сильно побиты, на дороге много стекла, один из автомобилей слетел в кювет.

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