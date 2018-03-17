Сбили столб и ушли: в Барнауле произошло странное ДТП

Сегодня, 17:39.
Происшествия

В Барнауле автомобиль Mazda 626 в районе поворота на новый мост со Змеиногорского тракта сбил столб. Удивительно, что трое молодых мужчин, находившихся в авто, выбрались из него и ушли. Об этом странном ДТП сообщают участники группы Barnaul22.

Автомобиль сбил столб.
Автомобиль сбил столб. Фото: Ирина Семенова на vk.com/barneos22.

Очевидцы сообщают, что происшествие случилось около 15.00.

"От машины сильно пахнет бензином, а рядом висят провода от столба", - переживали они.

Позже на место происшествия приехал патруль ГИБДД.

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